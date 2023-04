Pronti i Daspo per la partita di ieri, Napoli-Milan

È di 15 persone multate e 6 denunciate, e nei confronti delle quali sarà emesso il Daspo, il bilancio dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nell'area dello stadio Maradona in occasione della partita di Champions League Napoli-Milan disputata ieri sera. Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio, hanno sanzionato 15 persone per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, di cui una per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 14 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state inoltre sanzionate amministrativamente.

I poliziotti hanno poi denunciato 6 persone, tutte di età compresa tra i 18 e i 39 anni, di cui due per minacce nei confronti di uno steward, tre poiché trovate in possesso di fumoni durante i controlli nel settore ospiti e l'ultima per scalvalcamento. Nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo. Ancora, a seguito dei controlli effettuati con l'utilizzo dei lettori ottici portatili, sono stati ritirati 36 biglietti per sospetta irregolarità. Infine, durante i servizi di controllo del perimetro dell'impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati multati 10 parcheggiatori abusivi, mentre personale della Polizia municipale di Napoli ha rimosso 135 autovetture in sosta vietata; sono 152 i verbali elevati per infrazioni al Codice della strada.