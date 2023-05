Napoli-Milan, arrivano i daspo per alcuni tifosi degli azzurri: i motivi

Due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, Daspo, della durata di uno e due anni, sono stati emessi dal questore di Napoli. Riguardano episodi avvenuti in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Milan presso lo stadio Maradona, quando in due furono denunciati per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive.

Un altro provvedimento, della durata di un anno, è stato emesso nei confronti di un 39enne che lo scorso 18 aprile, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Milan valevole per la Champions League, aveva scavalcato dal settore inferiore a quello superiore della Curva A, e pertanto era stato denunciato per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive.

Ancora, un altro daspo, della durata di un anno, è stato emesso nei confronti di un 19enne napoletano che, alla fine della partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte dello scorso 16 marzo presso lo stadio Maradona, era stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere poiché era stato sorpreso in via Carlo Poerio in possesso di un coltello.