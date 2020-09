Sicurezza nelle manifestazioni sportive: il Questore di Napoli emette 11 Daspo

Il Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni con obbligo di firma nei confronti di 2 persone già destinatarie di Daspo che, in occasione dell’incontro di calcio Cavese-Catanzaro, disputato il 10 novembre 2019 presso lo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, hanno pronunciato frasi razziste nei confronti di un calciatore della Cavese.

Altri 7 Daspo, della durata di un anno, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone che, in occasione dell’incontro di calcio Afronapoli-Puteolana, disputato lo scorso 8 febbraio presso lo stadio "Vallefuoco" di Mugnano di Napoli, sono state trovate in possesso di oggetti atti ad offendere, occultati nelle auto parcheggiate all’esterno dello stadio.

Infine, altri due Daspo ,'fuori contesto', sono stati emessi per periodi da due a tre anni nei confronti di due persone condannate per reati in materia di stupefacenti e per concorso esterno in associazione di tipo mafioso e frode in competizioni sportive, aggravata dall’aver agevolato un’associazione camorristica.