Manifestazioni contro il lockdown, Daspo per quattro napoletani

Il Questore di Napoli ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, cosiddetto Daspo “fuori contesto”, per la durata di cinque anni con l’obbligo di comparizione per i primi due, nei confronti di 4 napoletani tra i 24 e i 33 anni, di cui tre con precedenti di polizia, che lo scorso 23 ottobre sono stati denunciati in quanto ritenuti responsabili di devastazione, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità eversiva, commessa in occasione di un corteo non autorizzato sfociato, all’esterno della sede della Regione Campania in via Santa Lucia, in violenti scontri con le Forze dell’Ordine.