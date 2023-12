I danni del vento al Centro Direzionale:|FOTO

Danni del maltempo al Centro Direzionale nella giornata di ieri. "Le forti raffiche di vento hanno divelto la recinzione della fontana di piazza Salerno, causato problemi all'installazione natalizie Igloo sempre della piazza. E' intervenuta sul posto la polizia municipale, prontamente avvertita dai residenti", spiegano a NapoliToday Salvatore e Carmine Meloro, rispettivamente presidente del Comitato Quartiere di Poggioreale.

"Le segnalazioni ci sono arrivate da vedette della Protezione Civile sia di organizzazione europea, che come associazione nazionale soccorritori. Ringraziamo la municipale arrivata in tempo e tutti gli organi di primo soccorso intervenuti", concludono.

Vigili del fuoco a via Toledo

A causa del forte vento intervento ieri in via Toledo, all'altezza del civico 373, per la messa in sicurezza di un infisso completamente divelto dal vento (Video).