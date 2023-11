Il forte vento danneggia una palazzina: strada chiusa

Questa mattina a Monte di Procida le forti raffiche di vento hanno danneggiato una palazzina. In particolare, la copertura di un tetto di un edificio in via Filomarino si è staccata.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per consentire il ripristino e la messa in sicurezza della stessa palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Le immagini, intanto, sono finite anche sui social e subito sono diventate virali.