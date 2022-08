Sorrento, dopo il nubifragio il sereno: la viabilità torna regolare

Dopo il nubrifagio di ieri, 9 agosto, a Sorrento la situazione torna alla normalità: "È tornata regolare sull'intero territorio comunale di Sorrento, la circolazione veicolare - scrive il Comune in una nota - interrotta nella serata di ieri in vari punti, a causa degli effetti del nubifragio che ha investito l'intera penisola sorrentina. Grazie al lavoro di varie squadre di operai, durato per tutta la notte, sotto la supervisione dei tecnici comunali, sono state messe in sicurezza e quindi riaperte al traffico, l'area dell'incrocio di Marano, di via Luigi De Maio e di via Vittorio Veneto".