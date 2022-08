Maltempo, allagamenti in provincia (VIDEO)

L'ondata di maltempo si è abbattuta su tutta la Campania dopo mesi di siccità. Situazione critiche registrate in Irpinia, ma anche in provincia di Napoli i danni non si sono fatti attendere. Diversi i video in rete, in particolare da Sorrento e dal Nolano. Nel comune costiero, una grandinata ha sorpreso cittadini e turisti, mentre le immagini di Nola mostrano vetture sommerse dall'acqua.