Lamiera vola in strada e travolge un'auto: sfiorata la tragedia

Il maltempo di queste ore ha creato diversi disagi alla viabilità e causato diversi danni. E' il caso di via del Camposanto a Secondigliano dove, nella serata di oggi, una lamiera è letteralmente volata in strada travolgendo un'auto. Al momento non sembrano risultare feriti. Sul posto sono giunti glu uomini della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che stanno lavorando per sgomberare la strada.

"Tragedia sfiorata"

"Poteva essere una tragedia, ma ringraziando Dio non ci sono feriti. Promuoviamo una maggiore cura del territorio, appellandoci alle istituzioni municipali e cittadine. Questa volta è andata bene, ma non sappiamo la prossima volta se saremo così fortunati. Ringraziamo i Vigili del Fuoco per l'impegno su tutto il territorio della VII Municipalità. Non è vero che i danni del maltempo non sono mai prevedibili, ci vuole una bonifica dell'intero territorio. Su tutte, Secondigliano, ormai abbandonata da tempo", ha detto a NapoliToday il consigliere municipale Giuseppe Pistone.