Circum ferma un'ora: linea danneggiata da un camion

Questa mattina un camion in transito sul passaggio a livello di Camposano, sulla linea della Circumvesuviana Napoli-Baiano, ha tranciato il trefolo di guardia che è andato sulla linea aerea, facendo scattare le sottostazioni elettrica Nola e Roccarainola. La linea aerea non è caduta, per cui - spiegano da Eav, la holding regionale dei trasporti che gestisce la Circum - "i tempi di ripristino sono stati rapidi e la circolazione è stata riattivata dopo circa un’ora dall’evento".

Il camion, dopo aver provocato il danno, è scappato via facendo perdere le proprie tracce.

"Ancora una volta si verifica un’emergenza legata ai passaggi a livello, questa volta con conseguenze per fortuna non drammatiche, ma che comunque hanno provocato il fermo della circolazione su una linea ferroviaria, episodi che si ripetono frequentemente - proseguono dalla holding - Resta fermo l’impegno di Eav: i passaggi a livello vanno chiusi quando ed appena possibile!".