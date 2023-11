Maltempo, danni al Balloon Museum: mostra sospesa

“In seguito alle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la città di Napoli, ci dispiace informare che una delle tre strutture del Balloon Museum è stata fortemente danneggiata e resa inagibile". Così l'organizzazione della mostra.

“Nessun incidente è accorso alle persone - dichiarano ancora gli organizzatori - Ma la struttura non sarà in grado di ospitare il pubblico fin quando il danno non verrà riparato”.

"Chiediamo a tutti i clienti che avevano acquistato i biglietti di non presentarsi in attesa di future comunicazioni su come riconvertire gli stessi o chiederne il rimborso", è la conclusione del comunicato.