Danneggiato il cartello di Casa Mehari, bene confiscato al clan Polverino

"A titolo personale e per conto di tutto il gruppo del Partito democratico in Regione Campania, esprimo ferma condanna per il gesto vile e intimidatorio perpetrato ai danni di Casa Mehari a Quarto, il bene confiscato al clan camorristico Polverino e assegnato a un gruppo di associazioni guidate dalla Bottega dei Semplici pensieri. Ai volontari va tutta la mia solidarietà e l'invito a non fermarsi nell'impegno anticamorra". Così Massimiliano Manfredi, consigliere regionale dem, sulla manomissione del cartello stradale di accesso a Casa Mehari, bene confiscato al clan camorristico Polverino. A scoprire il danneggiamento, poi segnalato al Comune di Quarto alla Procura, i volontari che gestiscono il bene.

"In attesa che si faccia al più presto chiarezza sull'episodio - aggiunge Manfredi - le associazioni che operano quotidianamente in questa struttura sappiano che non sono sole nella lotta alla criminalità organizzata. Il contrasto alla camorra passa attraverso azioni concrete e gesti simbolici. Per questo lunedì sarò a Quarto, per partecipare al convegno nazionale antimafia, che si terrà proprio all'interno di Villa Mehari. Sarà l'occasione - conclude - per testimoniare personalmente la mia vicinanza ai volontari e a tutta la comunità, ma anche per rilanciare con la magistratura e le forze dell'ordine l'impegno corale contro questo cancro che affligge i nostri territori".