Pizzaiolo star in Sudamerica, Daniele Gagliotta è scomparso: l'appello dei familiari

Daniele Gagliotta ormai è scomparso da due giorni. Il noto chef e pizzaiolo - che lavora da 10 anni in America Latina - vive in Ecuador con compagna e figlio. Sua madre non ha notizie di lui dal 28 dicembre, fatto insolito se si considera che avevano contatti quotidiani via telefono o WhatsApp.

La compagna, che pure non lo sente da quel giorno, ha raccontato di aver notato in lui un po' di agitazione in quest'ultimo periodo. Uno stress che però si potrebbe anche ricondurre al fatto che Gagliotta da qui a breve dovrebbe aprire una nuova pizzeria sempre in Ecuador.

Dai familiari è partito un appello affinché chiunque abbia sue notizie le diffonda.

La storia di Daniele

Daniele Gagliotta ho soltanto 29 anni. A 15 anni è finito in carcere, dove ha cambiato vita dopo l'incontro col mastro pizzaiolo Errico Porzio, del quale seguì un laboratorio.

Uscì dal carcere anzitempo per la sua buona condotta, iniziò a lavorare per la catena Fratelli La Bufala, a 18 anni partì per il Messico. È lì che la sua carriera è esplosa. Chef in diversi ristoranti, ospitate in televisione, premi come ambasciatore della pizza napoletana.