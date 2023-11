Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Daniela Romano, ballerina nella prima edizione di "Amici"

Grave lutto nel mondo dello spettacolo. Si è spenta all'età di 40 anni Daniela Romano, ballerina della storica prima edizione di Amici che prendeva il nome di "Saranno Famosi". Tantissimi colleghi della giovane artista napoletana l'hanno voluta ricordare sui social dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa.

Tra loro Mirna Brancotti, che ha fatto riferimento in un post alla malattia che ha strappato alla vita Daniela: "Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore…ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore…noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi. La vita a volte è davvero crudele per noi essere umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della natura. Ti pensiamo Daniela. Ti pensiamo forte da quaggiù".

Un altro artista napoletano, Paolo Idolo, che ha vissuto l'esperienza nella scuola del talent di Maria De Filippi con Daniela e un profondo legame affettivo con lei, ha voluto ricordarla con un lungo e commovente post su Instagram: "Ci fu un primo sguardo, quando eravamo sui lati opposti degli spalti, solo che io l'avevo già notata un paio di sguardi prima...ma erano solo i miei, lei doveva ancora accorgersi di me. Speravo che, non solo alzasse lo sguardo verso di me, ma che mi notasse anche. La folla di gente era straripante in quei due semicerchi di scale. E cosi accadde, ed io non potevo crederci, tanto che cominciammo a conversare con gli occhi e fu come se io già sapessi che poi ci saremmo trovati ad essere compagni di banco. Un rapporto che poggiava tra la preponderante voglia di innamorarsi e l'immaturità dell'età stessa, che portava inevitabilmente ad incomprensioni irrisolte ma delle quali poi ce ne fregava ben poco....perché ci volevamo comunque. Lo stesso rapporto che, con il tempo e con gli anni, avrebbe affondato le proprie radici sulla nostra crescita, rendendolo più consapevole e maturo, provando del sano affetto reciproco, quello vero, quello del 'sembra ieri' anche se sono passati mesi dall'ultimo 'a presto'. Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore. Ciao, Dany".

Anche il vincitore di quella prima indimenticabile edizione di "Amici", Dennis Fantina, ha ricordato Daniela Romano pubblicando un video sui social: "Ciao Daniela, fai buon viaggio".