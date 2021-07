Ddl Zan, Daniela Lourdes Falanga: "Ero Raffaele, il figlio di un boss"

È stata una storia complessa la sua, quella di un bambino che cresceva senza la possibilità di poter essere davvero se stesso. Daniela Lourdes Falanga, presidente di Arcigay Napoli, è una transgender. Ha raccontato la sua infanzia a "L'aria che tira", su La7, nell'ambito dell'acceso dibattito di queste settimane intorno al Ddl Zan.

Ha spiegato che la camorra nel suo ambiente faceva sentire il peso della propria violenza. "Ero il primogenito della famiglia, avrei dovuto ereditare quella cultura patriarcale". Non si sentiva in pace con se stessa. "Non ho mai potuto parlare di quello che sentivo finché a 18 anni non ho dato voce a me stessa. Quando si parla di me si dice figlia di un boss della camorra. È una sintesi. Ho avuto un secondo padre, ucciso dalla polizia. Una madre violenta, che aveva introiettato la mafiosità abusando di quel figlio sensibile che veniva visto come incapace di ereditare la cultura familiare".

"Organizzavo – prosegue Falanga – la mia identità nella mia mente, e arriva prima di qualsiasi cosa c'è all'esterno. Se ho subito discriminazioni? In quegli anni anche prendere un caffè era difficile. Oggi c'è una violenza diversa verso le persone trans, una violenza morbosa negli sguardi. Sono le persone maggiormente ostracizzate nella nostra società, che attraversano la società in maniera molto difficile".

"Una legge contro l'omotransfobia? La politica non ha chiara una cosa improtante. Le persone trans sono sempre di più, c'è una socialità che include, e questa popolazione chiede di essere rispettata. La legge Zan tiene presente l'identità di genere finalmente, e parla delle persone trans. Se i politici non sono in grado di valutare questa trasformazione culturale in atto, la politica è fallimentare. Nella vita reale queste questione sono discusse", conclude Falanga.