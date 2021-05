Somma Vesuviana piange Daniela, vittima Covid a 35 anni

Si chiama Daniela Della Porta ed è l'ennesima vittima dell'emergenza Covid-19. La ragazza, di soli 35 anni, era residente a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ma era originaria di Cava dei Tirreni. In lutto la comunità di Somma dopo la preoccupazione per la diffusione del virus non si placa, anche a causa degli oltre 30 decessi registrati: Soltanto pochi giorni fa, il sindaco Salvatore Di Sarno aveva dichiarato: "Abbiamo 247 positivi attivi da controllare con pochi Vigili a disposizione. Chiedo a tutti i negozianti di accertarsi che i clienti indossino le mascherine. Rispettiamo tutti le norme sanitarie: obbligo di mascherina anche all’aria aperta e anche per i vaccinati, divieto di consumo al bancone e all’interno di locali e bar, rispetto del distanziamento fisico. Prosegue l’attività al Polo Vaccinale di Somma Vesuviana dove è arrivato anche il vaccino Moderna”.