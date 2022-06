Daniel Auteuil scippato a Napoli: i rapinatori gli strappano via un orologio da 39mila euro

Il grande attore francese Daniel Auteuil, a Napoli per lo spettacolo "Dejeuner en l'air" che sarà in scena stasera al Teatro Mercadante nell'ambito della rassegna "Campania Teatro Festival", è stato scippato a Napoli, a via Marina.

Auteuil, vincitore in passato di un David di Donatello e migliore attore protagonista al Festival di Cannes nel 1996 con "L'ottavo giorno", era nei pressi dell'albergo in cui alloggiava quando è stato avvicinato da due uomini in sella ad uno scooter che gli hanno sfilato un Patek Philippe del valore di 39mila euro. I malviventi sono poi scappati approfittando del traffico.

L'attore e regista 72enne ha denunciato l'accaduto alla polizia, recandosi in Questura. Non si esclude che le telecamere di videosorveglianza della zona possano aver ripreso lo scippo.