Sequestrata la pizzeria 'Dal Presidente'. Da Clinton al direttore portato in questura

C'è anche Massimiliano Di Caprio, direttore della pizzeria 'Dal Presidente' di via dei Tribunali, tra le cinque persone (tre sottoposte alla custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari) gravemente indiziate dei reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità agevolativa dell’organizzazione camorristica denominata “clan Contini”. L’attività investigativa avrebbe permesso di accertare l’intestazione fittizia di due società operanti nel settore della ristorazione e panificazione per agevolare il raggiungimento delle finalità illecite del predetto sodalizio e per il sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie. L’impresa di ristorazione "Dal Presidente", operante nel centro storico di Napoli, sarebbe stata acquistata grazie all’apporto economico e alla “protezione” fornita da un esponente di spicco del clan, alla cui famiglia sarebbe stata destinata una parte dei relativi proventi anche dopo la sua detenzione conseguente ad una condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le risultanze investigative e le evidenze acquisite sui social network avrebbero permesso di stabilire che la società era gestita, di fatto, dal cognato del detenuto, anch’egli gravato da numerosi precedenti penali, il quale si sarebbe poi affrancato dalla joint venture criminale avviando una nuova attività nel campo della panificazione e della vendita di prodotti da forno.

La pizzeria assunse il nome 'Dal Presidente' dopo che, in occasione del G7 di Napoli del 1994, il presidente degli Stati Uniti dell'epoca Bill Clinton mangiò una pizza a portafogli consegnata da un pizzaiolo chiamato poi da tutti il "presidente". Gli attuali proprietari dei locali dell'attività di Spaccanapoli sono però diversi e non hanno alcun legame con i precedenti.

I sequestri

Le indagini, corroborate dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, avrebbero consentito di appurare anche la fittizia intestazione di un’impresa individuale operante nel settore dei servizi turistici, che il precedente titolare sarebbe stato costretto a dismettere con minacce, percosse e intimidazioni, e di sette immobili di pregio siti nel capoluogo partenopeo. Gli indagati avrebbero reimpiegato nelle società di ristorazione e panificazione e nell’acquisto degli indicati beni immobili l’importo complessivo di euro 412.435,00, versato in contanti con reiterate operazioni sui conti societari e personali. Tale profitto illecito è stato sottoposto a sequestro in data odierna, unitamente alle quote delle società, all’impresa individuale e agli immobili oggetto di intestazione fittizia, il tutto per un valore complessivo di oltre 3,5 milioni di euro.

Borrelli: "E' solo la punta dell'iceberg"

"Oggi le attività legate al turismo sono quelle più redditizie e presenti sul territorio. Era da ingenui pensare che i clan non si sarebbero infilati in questi affari", è il commento del deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che aggiunge: "Avevamo lanciato l'allarme tempo fa. Con i soldi provenienti dal traffico di droga e dal racket, inquinano l'economia, fanno concorrenza sleale e mettono a rischio la crescita turistica. Le indagini devono proseguire, perché questa è soltanto la punta dell'iceberg".