Stangata a quattro parcheggiatori abusivi: per loro scatta il "daspo urbano"

Si tratta di persone nuovamente sorprese a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo a Napoli, in particolare in via Nisco all'angolo con largo Ferrandina, via Riviera di Chiaia, viale Kennedy e in via Francesco Caracciolo