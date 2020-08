Raffaele Cutolo si aggrava, trasportato d'urgenza in ospedale

Si sono improvvisamente aggravate le condizioni di salute di Raffaele Cutolo, tanto da costringerlo, per la seconda volta in pochi mesi, al ricovero d'urgenza in ospedale nel padiglione dedicato ai detenuti della struttura ospedaliera di Parma.

Il boss della Nco alla soglia degli 80 anni soffre di diverse patologie.

I suoi avvocati e la moglie Immacolata Iacone invocano da tempo i domiciliari perché sostengono che le condizioni di salute di Cutolo non sarebbe compatibili con il regime carcerario, del 41bis.