Morto il boss Raffaele Cutolo: aveva 79 anni

E' morto all'età di 79 anni, presso il reparto sanitario detentivo del carcere di Parma dove era ricoverato, Raffaele Cutolo. Da circa un anno le sue condizioni di salute erano precarie.

Nel giugno scorso il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva respinto la richiesta di domiciliari.

Il boss, nato ad Ottaviano nel novembre del 1941, fu fondatore e capo della Nuova Camorra Organizzata.

Cutolo era stato soprannominato 'O Professore dai suoi compagni di carcere. Nel corso degli anni è stato rinchiuso in diverse carceri italiane.

Attualmente era il detenuto più anziano ad essere ristretto in regime di 41bis.

"Condizioni aggravate da un paio di giorni"

"Le sue condizioni si erano aggravate da un paio di giorni". A confermarlo all'agenzia Dire l'avvocato di Raffaele Cutolo, Gaetano Aufiero. La moglie del fondatore della Nco, Immacolata Jacone, sarebbe partita in nottata per raggiungere il marito, avendo ottenuto il permesso per un colloquio speciale.

I funerali del boss si terranno in forma privata: i particolari saranno disposti dalle autorità competenti.