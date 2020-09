"Non mi visitano perchè temono che possa avere il Covid. Ma così rischio di morire": l'appello

"Un mese fa mi sono recata in ospedale per la pressione alta. Dal test rapido sono state trovate tracce di Coronavirus, anche se ero completamente asintomatica. Dopo due giorni ho fatto il tampone, risultato positivo. Sono stata costretta alla quarantena.". Inizia così l'odissea di una 48enne di Santo Domingo, che vive da 15 anni in Italia.

"Dopo alcuni giorni ho deciso poi di recarmi al Cotugno perchè avevo paura di poter avere problemi al cuore, essendo cardiopatica ed avendo avuto un pre-infarto a dicembre. Mi hanno fatto il tampone e stavolta sono risultata negativa. Quando ho chiamato il mio medico nei giorni successivi perchè non sono stata bene, avevo anche problemi di respirazione, il mio medico non è venuto. Anche ieri sera non sono stata bene e non so più a chi rivolgermi", racconta la 48enne che in passato ha sofferto anche di depressione e attacchi di panico. Dopo la positività al Covid ha anche perso il lavoro.