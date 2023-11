Cunicolo per nascondere i latitanti scoperto in un bene confiscato

"Durante i lavori di riqualificazione di un immobile confiscato alla camorra, in via Caprile a Ercolano, è stata scoperta una botola con una stanza segreta creata in una intercapedine tra due piani". A rivelarlo è il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto attraverso i suoi canali social. Si tratta probabilmente di un covo sfruttato dai latitanti negli anni scorsi, prima che decine di imprenditori e commercianti si ribellassero alla camorra e trasformassero Ercolano nella prima città "deracketizzata", tanto da diventare un "metodo" per la lotta al pizzo.

"Abbiamo subito avvertito le Forze dell'Ordine - spiega il sindaco Buonajuto - e insieme a loro ho voluto effettuare personalmente un sopralluogo, con il vicesindaco con delega ai beni confiscati Luigi Luciani. Tra non molto quelle stanze dove fino a pochi anni fa si decidevano azioni criminali, accoglieranno in tutta sicurezza persone che vivono nel disagio. Affinché la confisca dei beni alla criminalità sia da esempio per i giovani, ovvero che lo Stato alla lunga vince sempre dobbiamo continuare ad impegnarci per migliorare il nostro territorio, valorizzando la nostra bellezza, la cultura e la legalità".