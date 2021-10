Cumana, treno si incastra sugli scambi: circolazione ripristinata su tutta la tratta

Un treno della Cumana, oggi pomeriggio, si è incastrato sugli scambi mentre era in arrivo nella stazione di Montesanto. A diffondare la notizia, con tutti i dettagli, è stata la stessa Eav che ha precisato come non risultino danni a cose o persone.

"Questa sera poco dopo le 16.30 un problema tecnico ha portato il primo asse di un treno in arrivo a Montesanto ad incastrarsi sugli scambi . Nessun danno a cose o persone. Al momento la circolazione sulla linea Cumana è limitata alla tratta Fuorigrotta – Torregaveta. La circolazione prosegue regolarmente su tutta la linea Circumflegrea da Montesanto a Licola. È stato inoltre istituito un servizio di autobus tra la stazione di Fuorigrotta della linea Cumana e quella di Soccavo sulla linea Circumflegrea".

Aggiornamento Recuperato il treno che sarà portato all'officina di Quarto per le opportune verifiche, a breve la circolazione riprenderà sull'intera linea Cumana, Montesanto - Torregaveta.

Linea Flegree - Cumana – Ripristino Tratta

Dalle ore 18:55 la tratta Montesanto – Fuorigrotta è ripristinata, pertanto la circolazione ferroviaria sarà regolare su tutta la linea