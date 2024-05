Cumana, brutta sorpresa per chi torna da lavoro: guasto e treni fermi

Non il migliore degli orari. La Cumana si è fermata oggi proprio quando moltissime persone hanno lasciato gli uffici per tornare a casa.

Come comunicato da Eav sul proprio sito, "causa guasto tecnico alla stazione di Torregaveta" sono stati soppressi tutti i treni dalle 18.14 alle 19.01, quindi tre in direzione Montesanto da Torregaveta e tre in direzione Torregaveta da Montesanto.

Nel corso della giornata diversi treni avevano fatto registrare anche fino a 25 minuti di ritardo, non è chiaro se per il medesimo problema tecnico.