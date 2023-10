Stop alla Cumana per lavori: ecco quando

Stop alla circolazione ferroviaria per tre ore e mezza: è quella programmata lungo la tratta Pozzuoli-Torregaveta della Cumana lunedì 23 ottobre. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee flegree. La chiusura permetterà, come spiegano da Eav, "l'abbattimento teleguidato del torrino sito nell'area ex Sofer, in corrispondenza della stazione di Arco Felice". La circolazione, in quelle ore, proseguirà invece regolarmente tra Montesanto e Pozzuoli. "La Prysmian Group - si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'azienda di trasporti - ha programmato l'intervento per l'abbattimento della torre piezometrica che si trova nel territorio del comune di Pozzuoli, presso un'area nella disponibilità di Prysmian Group (ex area Sofer) e nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Eav Cumana". La ditta incaricata dei lavori di abbattimento della torre è la Siag srl, specializzata in demolizioni civili speciali ed in operazioni legate alla geofisica, alla sismica, alle bonifiche ambientali.

L'area di influenza interessata all'abbattimento è inserita in un raggio 55 metri. All'interno dell'area ricadono fabbricati, porzioni di strade, parte della linea ferroviaria e una frazione dell'area appartenente proprio alla Prysmian Group, già interessata da interventi di demolizione. La regia delle attività sarà affidata ad un gruppo operativo formato dai referenti di Comune di Pozzuoli, Eav, protezione civile, carabinieri, polizia, Guardia di Finanza e vigili del fuoco. Le ultime partenze prima dell'interruzione per la Cumana sono da Montesanto per Torregaveta alle ore 8:21, da Torregaveta per Montesanto alle 8:34, da Torregaveta per Pozzuoli alle 8:54 mentre le prime partenze dopo l'interruzione saranno da Montesanto per Torregaveta delle ore 12:21, da Pozzuoli per Torregaveta alle 12:29, da Torregaveta per Montesanto alle 12:34. Inoltre, in occasione della demolizione del torrino saranno soppresse da inizio servizio e fino a cessate esigenze le corse automobilistiche delle seguenti linee automobilistiche Monteruscello-Arco Felice-Pozzuoli, Pozzuoli-Lago Patria e Pozzuoli-Licola. Tutte le altre linee dell'area flegrea saranno regolari.