Lavori in Cumana: domenica bloccata una parte della tratta

"Domenica 19 novembre la linea Cumana sarà interessata da lavori straordinari programmati". Lo annuncia una nota dell'Ente Autonomo Volturno che in Campania si occupa del trasporto pubblico locale su ferro e gomma. "I lavori - spiega Eav - rientrano nell'ambito dei lavori di 'Ammodernamento e Potenziamento delle Linee Flegree', per completare il raddoppio della Linea Cumana, in particolare nell'ultima tratta Dazio-Arco Felice. L'intervento è necessario per completare le lavorazioni civili, impiantistiche ed elettro-ferroviarie nella galleria Monte Olibano, tra la fermata di Dazio e la stazione di Pozzuoli".

Per consentire l'intervento, domenica, da inizio servizio e fino alle14, la circolazione della linea Cumana sarà interrotta sulla tratta da Mostra a Torregaveta. Nelle ore di interruzione, assicura l'Eav, "il servizio ferroviario proseguirà regolarmente tra le stazioni di Montesanto e Mostra, mentre tra Mostra e Torregaveta è istituito un servizio autobus sostitutivo". Dalle 14 il servizio riprenderà regolarmente sull'intera linea con i treni : 9140 - partenza da Montesanto per Torregaveta alle ore 14.01; 9141 - partenza da Torregaveta per Montesanto alle ore 14.14.