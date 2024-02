Stupro cuginette, giudizio immediato per sette minorenni. Sono accusati anche di produzione di video-pedopornografici

Giudizio immediato per i sette minorenni accusati di violenza sessuale nei confronti di due cuginette di 10 e 12 anni in una struttura abbandonata del Parco Verde di Caivano. Il gip del tribunale dei Minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, ha dunque accolto le richieste della Procura (sostituto Claudia De Luca). L'udienza è fissata per fine marzo.

Per alcuni dei sette minori c'è la contestazione anche della produzione di video-pedopornografici delle violenze, poi diffusi nelle chat e scoperti da alcuni familiari delle vittime.

I minori coinvolti nelle violenze

Per quanto concerne i minorenni accusati, due sono in comunità, altri cinque in un carcere minorile, mentre sarebbero coinvolti nella vicenda anche due maggiorenni. Con il decreto di giudizio immediato, ora i legali dei 7 minorenni - tutti tra i 14 ai 17 anni - avranno la facoltà di chiedere un rito alternativo entro due settimane, richiesta che il giudice valuterà.

A gennaio, l'incidente probatorio sulle due ragazzine ha restituito già un primo quadro sull'intera vicenda giudiziaria.