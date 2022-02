Lo stipendio non arriva, nuova protesta Ctp

Senza stipendio da due mesi, con un'azienda di fatto già fallita. Sono tornati a protestare i lavoratori Ctp dopo che l'ennesima promessa di saldare le due mensilità è stata disattesa dalle istituzioni. Decine i dipendenti che hanno assediato il palazzo dell'Ex Provincia, oggi Città Metropolitana, in piazza Matteotti.

Gli accordi risalgono al 31 gennaio, quando le parti sociali hanno incontrato la proprietà davanti al prefetto Claudio Palomba. In quella sede, era stata promessa l'immediata erogazione di due mensilità. Cosa che, invece, non è mai avvenuta.

"Dalla Città Metropolitana - spiega Roberto Ascierto, delegato Usb - abbiamo saputo che non si è tenuta la riunione di Giunta in cui si sarebbe dovuto deliberare l'erogazione dei due stipendi. Dal fronte della Regione, il consigliere Luca Cascone ci ha assicurato che in giornata dovrebbe sbloccarsi almeno uno stipendio".