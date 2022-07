Rubato lo scooter di Cruciani a Milano, l'ironia pungente dei napoletani

Giuseppe Cruciani, durante l’ultima puntata de “La Zanzara”, su Radio 24, ha raccontato di aver subito il furto dello scooter a Milano. “Abito vicino ai Navigli, una delle zone della movida milanese. Nella notte tra giovedì e venerdì anche il mio è stato rubato. Vengo a sapere di un incidente in via Solari, il ladro si è dileguato e il mio motorino è stato trasportato in un deposito dove vengono lasciati i veicoli rimossi. Non sono stato avvisato da nessuno, pur potendo facilmente risalire al legittimo proprietario dalla lettura della targa. Poi però sono riuscito ad andare a riprendere lo scooter solo dopo qualche giorno ed è in quel momento che ho avuto l’amara sorpresa: dovevo sborsare 250 euro a copertura della rimozione a cui è stata applicata una tariffa notturna maggiorata, trasporto e deposito”.

La disavventura di Cruciani è stata accolta con ironia: "Criticavi tanto Napoli e la malavita che ci sarebbe da noi e poi vedi che succede anche a Milano?". E' uno dei tanti messaggi che spopolano sui social per la disavventura vissuta dal giornalista.