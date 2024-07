CrowdStrike, che cosa sta succedendo in queste ore a Capodichino (e negli aeroporti di mezzo mondo)

È particolarmente serio il problema informatico che in queste ore sta provocando disservizi all'aeroporto di Capodichino, e per nulla limitato soltanto al caso napoletano, ma anzi di portata addirittura globale.

Il malfunzionamento che sta riguardando gli aeroporti di tutto il mondo (Napoli compreso) è relativo ai sistemi che utilizzano servizi Microsoft. Il malfunzionamento di un software dell'azienda di sicurezza informatica CrowdStrike (l'ultimo aggiornamento di Falcon Sensor) ha causato una quantità enorme di "blue screen" (per intenderci, quello che compare quando Windows per qualche ragione si blocca) in giro per il mondo, con i sistemi di gestione aeroportuale in crash.

Waking up as a Linux user today #Crowdstrike pic.twitter.com/rkC4hGQhLY — It's FOSS (@itsfoss2) July 19, 2024

Stamattina in tutto il mondo sono stati cancellati quasi 1.400 voli commerciali sui 110mila in programma, la stragrande maggioranza negli Usa. Una sessantina di questi voli sono stati cancellati in Italia. Microsoft, l'azienda cui si devono i sistemi operativi andati in crash, ha diffuso intorno alle 10 ore italiane un primo comunicato in cui ha confermato il problema attribuendone la causa a una "piattaforma software di terze parti" (appunto Falcon Sensor), e sottolineando che una patch, una soluzione, è in arrivo.

La situazione a Napoli

Al momento gli unici disservizi segnalati riguardano l'aeroporto di Capodichino con ritardi - della maggior parte dei voli programmati fino ad ora - fino a 115 minuti. "A causa di un malfunzionamento a livello mondiale dei sistemi informatici che ha colpito anche le compagnie aeree - fa sapere in una nota Gesac, la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno - i voli in arrivo e partenza stanno subendo ritardi e/o cancellazioni. La sezione voli in tempo reale sul sito www.napolisalernoairports.it è costantemente aggiornata. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea e ai seguenti link".

La società Autostrade per l’Italia è riuscita invece ad evitare le conseguenze del disservizio, attivando un sistema interno volto alla gestione dei servizi digitali. "Il servizio è stato comunque sempre garantito - è la nota della SpA - Sin dalle prime ore della mattina è stato inoltre attivato contestualmente al problema informatico, il protocollo di emergenza che prevede un presidio fisico straordinario di uomini e mezzi su tutti i nodi nevralgici della rete, a supporto dei viaggiatori".