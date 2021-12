Il vaccino, le proteste, Manfredi sindaco, gli Europei: le immagini di un anno di cronaca

Si chiude il 2021, l'anno della speranza di debellare il Covid-19 con il vaccino. Una speranza non ancora diventata realtà. Dodici mesi caratterizzati ancora una volta dalla pandemia e dalla campagna di immunizzazione. Ma il 2021 non è solo Coronavirus. In questo video vi proponiamo i principali eventi di cronaca dell'anno in immagini, dalla voragine formatasi nel parcheggio dell'Ospedale del Mare (che dopo un anno è ancora lì) al drammatico omicidio di Antonio Morione, il pescivendolo ucciso a Boscoreale durante una rapina.

In mezzo, mesi di proteste per le chiusure dettate dall'emergenza sanitaria, a cui si sono aggiunte quelle per la didattica a distanza e quelle dei No green pass. Un anno che ha avuto anche momenti di gioia, come quando il 12 luglio l'Italia si è laureata campione d'Europa. Così come ci sono stati momenti di profonda commozione, come l'anniversario della morte di Maradona, salutato con una statua in suo onore.

Il 2021 è anche l'anno che segna la fine dell'era di Luigi de Magistris e l'inizio di quella targata Gaetano Manfredi alla guida della città. L'uscita dall'emergenza sanitaria e la messa in atto del Pnrr sono i due miglio auguri che si possono fare a Napoli e agli oltre tre milioni di abitanti che vivono in questo territorio.