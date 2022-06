Crollo a via Verdi nella sede del Consiglio Comunale

Disagi a via Verdi nella sede del Consiglio Comunale per il crollo del soffitto tra il quinto e il quarto piano (al momento inagibili).

Si indaga sulle cause che potrebbero essere riconducibili ad una inflitrazione.

"Questa mattina, al rientro negli uffici del palazzo del Consiglio comunale di Via Verdi, è stato constatato il crollo di un’ampia parte della controsoffittatura, dovuta a una abbondante perdita d’acqua che ha anche provocato l’allagamento dei corridoi". Lo dice Alessandra Clemente, consigliera del Comune di Napoli. "Non si conoscono ancora i . motivi che hanno portato a questo inaspettato cedimento - aggiunge Clemente -, che ha già provocato un grave danno alla struttura nonchè al buon andamento dei lavori degli uffici consiliari ma chiediamo che ne siano immediatamente accertate le cause e che venga ripristinata la normalità nel più breve tempo possibile".

Crollo a Palazzo San Giacomo

Un analogo problema si era verificato a metà maggio a Palazzo San Giacomo con un crollo al terzo piano per un'infiltrazione d'acqua provocata dalla rottura di un tubo del bagno, a pochi metri dalla stanza del vicesindaco.