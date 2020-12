Prima il boato poi il crollo, precipita al piano di sotto e rischia la vita

Paura in via San Mandato, una traversa di via Salvator Rosa per un crollo avvenuto nel giorno di Natale. Nel pavimento di un appartamento si è aperta una voragine per motivi ancora da accertare e una persona è caduta nella casa sottostante.

Forte il boato, tanto lo spavento della vittima della caduta e dei vicini, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite.