Piovono calcinacci dal condominio, l'amministrazione chiude il teatro: lo sfogo dei proprietari

Il deterioramento dei sottobalconi e del cornicione dell’edificio all'angolo tra Largo Nazario Sauro e via Raffaele De Cesare richiede l'intervento dei Vigili del Fuoco. Con l’Ufficio Tecnico del Comune di Napoli, la Polizia Municipale e la Napoli Servizi si decide per il transennamento dell’area e l'interdizione al passaggio: di fatto viene così completamente ingabbiata la struttura polifunzionale aperta di recente al numero 40 di via Generale Orsini,“In Arte Vesuvio”, che comprende teatro, centro giochi per bambini, caffetteria e ristorante.

"Prigionieri di cantieri e transenne"

"Questa situazione critica era già nota da circa un anno - dicono amareggiate le sorelle Angela e Lucia Andolfo, che gestiscono la struttura - la zona si era già trovata ad essere pesantemente penalizzata dall’installazione dell'ingombrante cantiere fisso in via De Cesare, per i lavori di riqualificazione urbana previsti dal Comune di Napoli.

La situazione è poi ulteriormente peggiorata con l’aggiunta di nuovi ponteggi, senza considerare poi la sosta selvaggia e la presenza di parcheggiatori non autorizzati.

Adesso questa imposizione che praticamente ci costringe a fermare ogni attività, nel periodo di maggiore afflusso turistico, senza sapere quando e se sarà possibile tornare a condizioni normali".

La preoccupazione per il futuro del locale, in cui le sorelle hanno investito ogni risorsa, è enorme e chiaramente è a rischio il futuro dei dipendenti. "Chiediamo che autorità locali e condominio, ciascuno per quanto di competenza, facciano quanto prima la propria parte per ripristinare condizioni normali di vivibilità, per i residenti e per la nostra struttura prima che le conseguenze dell'inattività divengano irreparabili", dicono Angela e Lucia Andolfo.