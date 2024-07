Tragedia in tarda serata a Scampia. Nella Vela Celeste è crollato un ballatoio. Da quanto trapela ci sarebbero un morto e cinque feriti, di cui due gravi. La vittima sarebbe un giovane di 28 anni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che sono al lavoro per evacuare i piani a rischio per ulteriori eventuali crolli.

Articolo in aggiornamento