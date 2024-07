Tragedia a Scampia, crolla ballatoio nella Vela Celeste: un morto e feriti, tanta gente in strada | VIDEO

Tragedia nella tarda serata di lunedì a Scampia. Un ballatoio di collegamento della Vela Celeste, l'unica risparmiata dalle demolizioni, è crollato alle 22.30 circa. Una la vittima accertata (si tratterebbe secondo le prime informazioni di un uomo di 28 anni), mentre il bilancio esatto dei feriti (alcuni dei quali sarebbero in gravi condizioni) è in fase di definizione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia. I pompieri hanno proceduto all'evacuazione con l'autoscala dei condomini dei piani alti, impossibilitati a scendere. In corso ulteriori verifiche. Tanta gente della zona si è riversata in strada.

❌ #Napoli, crollo ballatoio #Scampia: accertata una vittima, 5 le persone ferite in modo grave. I #vigilidelfuoco sono impegnati nell’evacuazione con l'autoscala dei condomini dei piani alti impossibilitati a scendere [#22luglio 23:45] pic.twitter.com/OEPFFRla7z — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 22, 2024

Il primo bilancio dei feriti

Secondo quanto riferito dal deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, recatosi sul posto, ha aggiornato il bilancio delle persone rimaste ferite nel crollo, che sarebbero otto secondo una prima stima: sette adulti ed un bambino.

"Sembrava uno scenario di guerra"

"Sono in corso le operazioni di salvataggio e di messa in sicurezza delle famiglie coinvolte nell'evento del crollo di un ballatoio all'interno della Vela Celeste. Una vera e propria tragedia, in cui c'è un morto e diversi feriti. Si attendono le disposizioni del tavolo operativo di emergenza convocato in prefettura per conoscere le prossime azioni da intraprendere per l'estrazione delle famiglie e per una soluzione dove far pernottare gli sfollati. Sono rimasto senza parole, sembrava uno scenario di guerra. Massima solidarietà e vicinanza alla popolazione di Scampia per questo tragico incidente. Tutta la municipalità è scesa in strada per dare il suo supporto, anzitutto, come persone". Così in un post su Facebook il consigliere dell'ottava municipalità di Napoli, Amleto De Vito, ha aggiornato i cittadini della zona sulla situazione.