Crollo nella Vela Celeste di Scampia, il racconto: "Sembrava uno scenario di guerra"

"Sono rimasto senza parole, sembrava uno scenario di guerra. Massima solidarietà e vicinanza alla popolazione di Scampia per questo tragico incidente. Tutta la municipalità è scesa in strada per dare il suo supporto, anzitutto, come persone". Questa la testimonianza del consigliere dell'ottava municipalità di Napoli Amleto De Vito, che ha raccontato quanto visto con i suoi occhi in un post su Facebook dopo essersi recato sul luogo del crollo di un ballatoio di collegamento nella Vela Celeste di Scampia.

"Sono in corso le operazioni di salvataggio e di messa in sicurezza delle famiglie coinvolte nell'evento del crollo di un ballatoio all'interno della Vela Celeste. Una vera e propria tragedia, in cui c'è un morto e diversi feriti. Si attendono le disposizioni del tavolo operativo di emergenza convocato in prefettura per conoscere le prossime azioni da intraprendere per l'estrazione delle famiglie e per una soluzione dove far pernottare gli sfollati", ha aggiunto De Vito aggiornando i cittadini della zona sulla situazione.