Crollo palazzina: non ci sarebbero vittime né dispersi

Non ci sarebbero vittime nel crollo di una palazzina di tre piani a Torre del Greco. Al momento, sono tre le persone estratte vive da ciò che resta dell'edificio di corso Umberto, due uomini, di cui uno ferito in maniera più seria, e una ragazza di 19 anni che vive con i due genitori che non erano in casa. Sono tutti stati trasportati in Ospedale. Ci sarebbe una quarta persona bloccata, viva anch'essa, mentre da un primo controllo sembra che il crollo non abbia coinvolto gli altri residenti, sono cinque i nuclei familiari residenti nello stabile.

Il cedimento ha ferito in maniera non grave anche una bambina, che stava passeggiando con un parente nel momento del crollo, e un altro passante. La piccola è stata trasportata all'Ospedale Santobono. Le operazioni di scavo di carabinieri e vigili del fuoco si sono fermate per il rischio di una gfuga di gas e sono giunti sul posto mezzi tecnici per scongiurare questa evenienza. Si indaga anche sulle cause: il palazzo non versava in buone condizioni, particolare attenzione al solaio che potrebbe aver scatenato una reazione a catena.