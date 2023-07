Crollo Torre del Greco, carabinieri e pompieri scavano alla ricerca dei superstiti |VIDEO

Carabinieri e Vigili del fuoco cercano di farsi strada tra le macerie a Torre del Greco dopo intorno a mezzogiorno una palazzina abitata di tre piani è crollata. Si temono vittime e per questo sia i pompieri che i militari dell'Arma sono a lavoro in corso Umberto 61 per cercare di recuperare superstiti sepolti dai calcinacci. Anche gli abitanti della zona vorrebbero dare una mano, come si vede in questo video che pubblichiamo, ma sono tenuti a bada dalle forze dell'ordine perché la zona non può essere considerata esente da pericoli.