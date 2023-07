Crollo Torre del Greco: sfollate oltre 100 persone

Sono circa 100 le persone sfollate dopo il crollo di una palazzina di tre piani a torre del greco, in corso Umberto 63. Poteva essere una strage, invece il bilancio parla di cinque feriti e di tre persone estratte vive dalla maceria anche se con politraumi. Se in un primo momento l'attenzione era stata rivolta solo alla palazzina franata, con il passare delle ore ci si è resi conto che anche altri stabili versano in condizioni di rischio.

"Ieri pomeriggio - racconta il sindaco Luigi Mennella a NapoliToday - erano attenzionati quattro edifici, adesso siamo a oltre il doppio. Ieri sera abbiamo sistemato circa 80 persone, ma adesso anche chi aveva trovato riparto da amici e parenti ci sta chiedendo aiuto. Siamo a circa 100 sfollati. Insieme alla protezione civile stiamo predisponendo una scuola e altri posti letto li abbiamo recuperati dall'Opera pia della Provvidenza".

Avanzano le prime indiscrezioni sulle cause del crollo. Tra i residenti c'è chi parla di infiltrazioni, altri di palazzi fatiscenti e senza manutenzione. "Stabilire una causa ora non è possibile - prosegue Mennella - se ne occuperà l'ufficio tecnico della Procura che sta indagando. Io ho dato mandato al nostro ufficio tecnico di mettere su una squadra che, quando sarà possibile, effettuerà una serie di sopralluoghi per capire se esiste un'emergenza nel centro storico di Torre del Greco. C'è da tenere presente che si tratta di edifici privati, ma noi interverremo per quanto ci compete".