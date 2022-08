Crollo alla piscina ex Rari Nantes: sprofonda il tetto

Nuovo crollo ala piscina comunale Bulgarelli, ex Rari Nantes, a Poggioreale. Il tetto della struttura è sprofondato, forse per il maltempo che in questi giorni ha colpito la città. Non risultano feriti anche perché la piscina era chiusa dal 2019, quando venne interessata da un altro crollo. La notizia è stata diffusa dal consigleire della IV Municipalità, Carmine Meloro, che ha postato sui social anche alcune immagini.

“Dopo anni di abbandono è segnalazioni crolla la copertura in cemento e legno di una delle piscine più importanti della città la Rari Nantes - un crollo annunciato dai comitati di quartiere cittadini mai ascoltati, noi come Alternativa per l’italia denunciamo uno stato di precarietà e di false promesse fatte da ogni latitudine, la politica risponda attivamente”, ha detto Meloro.

“Lo sport è vita, coesione sociale, lo sport è un sacrosanto diritto che non va tolto a nessuno sopratutto ai nostri ragazzi ai quali va assicurato il massimo per un futuro migliore. Il nostro impegno non mancherà né oggi, né domani, tuteleremo in tutti i luoghi preposti le strutture e i centri di aggregazione, ci impegneremo al massimo affinché questa campagna elettorale non diventi la solita fiera delle promesse ma bensì un atto di amore vero verso la città”, ha continuato.