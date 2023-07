Procida: cadono pietre sulla spiaggia. Ferito un turista

Molta paura e un ferito a Procida, per uno smottamento del costone che ha provocato la caduta di pietre e polveri sulla spiaggia in località Ciraccio. Si tratta di un'area che, proprio per il pericolo di caduta massi, era stata già interdetta al transito e alla balneazione con ordinanze del Comune di Procida e della Capitaneria di Porto.

Lo smottamento del costone, per fortuna di lieve entità, ha provocato il ferimento di un turista afragolese di 64 anni.

L’uomo è stato trasferito nell’ospedale cosciente e non in pericolo di vita, per gli accertamenti medici del caso. Sul posto i Carabinieri della locale stazione