Soffitto crolla sulla testa di un insegnante, paura a scuola | VIDEO

Durante l’orario di lezione, in un’aula del Politecnico Fermi- Gadda al corso Malta di Napoli, un pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto precipitando sulla testa di un insegnante. Anche il soffitto di uno dei bagni ha perso grossi pezzi di cemento e intonaco. Lo ha raccontato un alunno del Fermi - Gadda, inviando il video dei crolli al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Borrelli.

“Stando al racconto dell’alunno che mi ha inoltrato i video - sono state le parole di Borrelli - questi episodi accadono spesso e in particolare quando piove. Non sarebbero gli unici problemi dell’edificio nel quale si registrano, a quanto raccontato, continue infiltrazioni d’acqua che sarebbero la causa di muffe alle pareti, spesso mancherebbe la corrente e in alcuni bagni l'acqua non sarebbe potabile. Anche le palestre vengono spesso chiuse a causa dei muri pericolanti".

"Chiedo che venga eseguita un’ispezione immediata - conclude il deputato - per accertare le condizioni reali della struttura dove quotidianamente si recano studenti, insegnanti, personale di segreteria e bidelli. Sia fatto tutto ciò che è necessario per garantire a tutti loro l’assoluta sicurezza perché quanto accaduto non è assolutamente tollerabile”.