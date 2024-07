Crollo a Scampia: Roberto e Margherita le vittime, due bambine sono in condizioni disperate

Si chiamavano Roberto Abbruzzo e Margherita Della Ragione. Lui aveva 29 anni, lei 35, facevano parte dello stesso nucleo familiare. Hanno perso la vita perché ieri sera erano su quel ballatoio, della Vela Celeste di Scampia, che sarebbe da lì a un attimo crollato. Lui è morto sul colpo, lei poco dopo il suo arrivo in ospedale. La loro, e dei 12 feriti tra cui sette bambini, è una tragedia senza senso, in un quartiere che da tempo vede soltanto all'orizzonte la sua riqualificazione, mentre nel concreto continua a faticare nel rialzarsi.

Roberto Abbruzzo era un giovane macellaio, conosciuto nel quartiere. Era sposato ed aveva una bambina di due anni. Margherita Della Ragione era invece di Giugliano. Si trovava lì perché, insieme ai suoi tre figli, era andata a trovare la sorella.

I feriti: due bambine sono in condizioni disperate

Al momento le persone rimaste ferite nel crollo sono ricoverate tra l'Ospedale del Mare e il Cardarelli: nel nosocomio di Ponticelli si trovano L.A., donna di 23 anni e G.A., uomo di 33 anni questo in codice rosso. Al Cardarelli, tutti in codice rosso ma non in pericolo di vita sono invece ricoverati C.R., donna di 34 anni, M.R., donna di 24 anni, e P.D.R., un'altra donna questa di 53 anni. Una 13ma persona, portata al San Paolo di Fuorigrotta, è stata dimessa.

I bambini feriti, sette e tutti in codice rosso, si trovano al Santobono. Sono tutte bambine, tra i due e i dieci anni. Purtroppo, come riportato dal bollettino medico del nosocomio pediatrico, hanno riportato fratture multiple, contusioni e diverse lesioni d’organi. Nel dettaglio A.P. e B.M., rispettivamente di 7 e 4 anni, sono in gravissime condizioni per lesioni multiple del cranio. Sono attualmente ricoverate in rianimazione con prognosi riservata. Entrambe sono state operate nella notte e versano in "condizioni cliniche gravissime" e prognosi riservata. Altre tre piccole pazienti B.M., B.S. e A.A., rispettivamente di 10, 2 e 9 anni, hanno riportato lesioni ossee molto importanti e sono attualmente ricoverate in ortopedia. Sono state stabilizzate e saranno sottoposte in giornata a interventi di chirurgia ortopedica. Le ultime due, A.G. e A.A., rispettivamente di 2 e 4 anni, hanno riportato "contusioni multiple con interessamento splenico, trauma cranico non commotivo e contusioni polmonari bilaterali, ricoverate in chirurgia d’urgenza sono state stabilizzate e, al momento, non presentano indicazioni chirurgiche".

Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti - molti dei quali bambini - del tragico incidente di Scampia.



Sono grata ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per aiutare.



Le reazioni della politica e l'inchiesta della magistratura

"Vicini ai feriti, grazie ai soccorritori". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta "addolorata per quanto accaduto ieri notte con il crollo del ballatoio nella Vela Celeste nel quartiere di Scampia", aggiungendo che "in questo momento di dolore il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime unitamente a un pensiero di vicinanza ai feriti e ai loro cari. Un ringraziamento ai vigili del fuoco prontamente intervenuti e a quanti stanno collaborando nelle operazioni di soccorso".

La tragedia di Scampia ha portato anche Roberta Metsola, la presidente del Parlamento europeo, a sottolineare la sua vicinanza alle persone colpite: "Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti, molti dei quali bambini, del tragico incidente di Scampia. Sono grata ai vigili del fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per aiutare. Siate forti. Siamo con voi”.

Interessanti gli interventi del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, e della segretaria del Pd Elly Schlein. Il primo oltre al proprio cordoglio ha sottolineato quanto "la tragedia di ieri sera, in attesa dell'esito delle verifiche tecniche in corso, ripropone comunque il diffuso e insoluto problema della fatiscenza del patrimonio edilizio in parecchie città italiane e la necessità di accelerare ogni processo di rigenerazione urbana". La leader dei Dem invece ha scritto: "Quanto successo a Scampia è una tragedia inaccettabile - dice - sulla quale va fatta piena luce. Siamo vicini ai familiari delle vittime e dei feriti e ringraziamo forze dell'ordine e istituzioni che da questa notte si stanno operando senza sosta per portare soccorso. Ci stringiamo al dolore del quartiere e dell'intera città per una ferita che colpisce tutta l'Italia".

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi era stato tra i primi a sottolineare la propria vicinanza alle persone colpite, recandosi già ieri sera sul posto del crollo. "Siamo profondamente addolorati per la tragedia di questa notte nella Vele Celeste di Scampia - le sue parole - Ho seguito personalmente le operazioni di soccorso ed insieme al prefetto mi sono recato nella notte sul luogo del crollo per verificare la situazione e per mostrare vicinanza alla popolazione. I nostri servizi sociali stanno fornendo assistenza ai residenti e i tecnici stanno completando i rilievi di sicurezza. Ora è il momento del dolore per chi è rimasto vittima e della speranza per chi è rimasto ferito a cominciare dai bambini, ma proprio per loro voglio anche subito ribadire che il nostro progetto di riqualificazione delle Vele non si ferma e l'impegno per Scampia sarà ancora più forte di prima".

Intanto è ufficiale l'apertura di un'inchiesta della magistratura su quanto avvenuto, per il momento a carico di ignoti. Sono stati sottoposti a sequestro i moduli B2 e B3 della Vela Celeste, ovvero quelli coinvolti dal cedimento.

La questione sfollati: sono 800

Ammontano a circa 800 le persone evacuate dalle loro case a seguito del crollo. L'evacuazione, si apprende dalla prefettura, è stata disposta per permettere le verifiche tecniche sull'edificio. In mattinata è previsto in prefettura il punto della situazione e si valuterà il rientro di alcune famiglie. Michele Di Bari, il prefetto, ha fatto sapere di aver attivato il Centro coordinamento soccorsi e che sono stati disposti servizi anti-sciacallaggio nell'area colpita nonché servizi di assistenza alle persone che hanno lasciato le loro case.