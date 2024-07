Crollo a Scampia, le reazioni. Meloni ringrazia i soccorritori, per Schlein "tragedia inaccettabile"

"Vicini ai feriti, grazie ai soccorritori". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni stamattina si è detta "addolorata per quanto accaduto ieri notte con il crollo del ballatoio nella Vela Celeste nel quartiere di Scampia", aggiungendo che "in questo momento di dolore il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime unitamente a un pensiero di vicinanza ai feriti e ai loro cari. Un ringraziamento ai vigili del fuoco prontamente intervenuti e a quanti stanno collaborando nelle operazioni di soccorso".

La tragedia di Scampia, con due morti (Roberto Abbruzzo, 29 anni, e Margherita Della Ragione, 35) e numerosi feriti, ha colpito opinione pubblica e istituzioni. Le massime cariche dello Stato stamane hanno voluto sottolineare la loro vicinanza alle persone colpite. Anche Roberta Metsola, la presidente del Parlamento europeo, sui social ha sottolineato: "Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti, molti dei quali bambini, del tragico incidente di Scampia. Sono grata ai vigili del fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per aiutare. Siate forti. Siamo con voi”.

Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: "Mi stringo ai familiari delle vittime del crollo avvenuto nella Vela Celeste di Scampia. Il mio pensiero è rivolto anche ai feriti, in particolare ai bambini, e a tutte le persone coinvolte. Siamo grati ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e all'intera macchina dei soccorsi per il lavoro incessante messo in campo. Esprimo la mia vicinanza a tutta la comunità locale e al sindaco Gaetano Manfredi".

Musumeci sul "patrimonio edilizio fatiscente", Schlein per "fare luce sulle responsabilità"

Anche un altro esponente del governo direttamente interessato dalla macchina dei soccorsi, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, si è detto "vicino alle famiglie delle vittime del crollo di Scampia, a Napoli. Ai tredici feriti il più sincero augurio di una pronta guarigione". Musumeci ha sottolineato che "la tragedia di ieri sera, in attesa dell`esito delle verifiche tecniche in corso, ripropone comunque il diffuso e insoluto problema della fatiscenza del patrimonio edilizio in parecchie città italiane e la necessità di accelerare ogni processo di rigenerazione urbana. Il mio grazie al prefetto, ai soccorritori ed al personale sanitario per la tempestività e la professionalità con cui sono intervenuti".

Anche i leader dei due principali partiti d'opposizione, Elly Schlein del Pd e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, hanno partecipato al cordoglio. ''La tragedia che si è consumata a Scampia a causa del crollo della Vela celeste ci addolora. M5s partecipa commosso al dolore delle famiglie delle vittime. Confidiamo tutti in una pronta guarigione dei feriti. Un ringraziamento a tutte le squadre impegnate nei soccorsi'', ha scritto Conte sui social. Schlein ha sottolineato anche la necessità che si faccia luce su eventuali responsabilità. "Quanto successo a Scampia è una tragedia inaccettabile - dice - sulla quale va fatta piena luce. Siamo vicini ai familiari delle vittime e dei feriti e ringraziamo forze dell'ordine e istituzioni che da questa notte si stanno operando senza sosta per portare soccorso. Ci stringiamo al dolore del quartiere e dell'intera città per una ferita che colpisce tutta l'Italia".

Gli esponenti napoletani dei principali partiti

Mara Carfagna, presidente di Azione, scrive su X: "Solidarietà agli abitanti della Vela Celeste e soprattutto alle famiglie delle vittime e dei feriti. È terribile vedere le speranze di miglioramento e di riscatto di tante famiglie seppellite dalle macerie di questa catastrofe. Mai come adesso è necessario ricordare che la cura del patrimonio pubblico, delle case popolari, di ogni struttura al servizio dei più fragili, deve essere una priorità dello Stato. Troppo spesso, soprattutto al Sud, questo principio di civiltà è stato dimenticato".

Il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino è sulla linea della segretaria dei Dem: "Ci stringiamo al dolore di Scampia. Una tragedia inaccettabile. Al profondo cordoglio, alla richiesta di verità sull`accaduto, alla domanda di riscatto degli abitanti del quartiere, occorrerà rispondere con i fatti per un territorio che ha ricevuto poco e pagato tantissimo. Tutte le istituzioni siano al fianco del Sindaco Manfredi e del Comune di Napoli per proseguire la riqualificazione e la rigenerazione di Scampia".

Iris Savastano e Salvatore Guangi, consiglieri comunali napoletani di Forza italia, hanno diffuso una nota comune in cui si sottolineano "tristi e rammaricati per quanto avvenuto". "Queste morti tragiche di concittadini napoletani ci confermano ancora una volta - vanno avanti - quanto negli anni e già a partire dalle vecchie amministrazioni la gestione del patrimonio immobiliare napoletano sia stata disastrosa. Nonostante la vela in questione fosse già compresa nel progetto ReStart Scampia e prossima ai lavori anche con il Progetto Periferie che stanzia 18 milioni di euro, non si è evidentemente provveduto a mettere in sicurezza lo stabile. Gravissimo quanto accaduto. Le periferie di Napoli meritano un’attenzione perenne, episodi del genere non sono più accettabili. È dunque una responsabilità che parte da lontano, di tutte le amministrazioni di centrosinistra che hanno trascurato le periferie e che giunge fino ad oggi".