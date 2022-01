Tragedia sfiorata a Torre Annunziata, crolla un solaio: danni ad un negozio e famiglie sgomberate

Un nuovo crollo, dopo quello avvenuto ad Afragola, si è verificato nel Napoletano, a Torre Annunziata. Anche stavolta la tragedia è stata soltanto sfiorata sebbene diverse persone siano state coinvolte dal cedimento.

A venire giù è stato il solaio di un edificio nella zona del Quadrilatero delle Carceri, che ha coinvolto anche una macelleria con all'interno proprietario ed alcuni clienti. Il negozio ha subito danni ma stanno tutti bene.

Sul posto è giunta la municipale, così come i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Torre Annunziata. È stato in via precauzionale sgomberare tre nuclei familiari, due dei quali hanno poi trascorso la notte in un albergo della zona e uno da parenti.

Non si tratta del primo crollo avvenuto in una zona la cui situazione risulta a questo punto particolarmente allarmante.