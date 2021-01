Crollo facciata chiesa in piazza Cavour, nessun ferito. "Un miracolo, era aperta al pubblico"

Paura in piazza Cavour per il crollo di una grossa porzione della chiesa del Rosariello poco dopo le 8 di questa mattina. Sgomento e tanta paura per i residenti.

Non risultano feriti. Sul posto i vigili del fuoco, la Municipale, la polizia di Stato e un'unità della Protezione civile. Crollato anche un solaio con parte dell'edificio adiacente alla chiesa.

L'edificio religioso al momento del crollo era aperto al pubblico. "È un vero miracolo che non sia rimasto coinvolto nessuno - spiegano dei residenti in zona - alle spalle c'è una scuola elementare e si tratta di posti molto frequentati".

Il crollo riguarda anche un fabbricato abbandonato che si trova di fianco alla chiesa, pare si tratti della casa dell'ex custode della scuola adiacente, che però non ha riportato danni.