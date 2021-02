Crollo Piazza Cavour, via alla rimozione delle macerie e a messa in sicurezza edifici

L’area interessata dal crollo di una parte dell’edificio che si trova all’incrocio fra piazza Cavour e Via Stella, è stata consegnata alla ditta che si occuperà, entro un mese, degli interventi necessari

Nella giornata di mercoledì l’area interessata dal crollo di una parte dell’edificio che si trova all’incrocio fra piazza Cavour e Via Stella è stata consegnata alla ditta che si occuperà, entro un mese, della rimozione delle macerie, della messa in sicurezza della parte dell'immobile pericolante e degli interventi di messa in sicurezza della chiesa adiacente.

Era presente sul posto l'Assessora comunale ai Lavori pubblici Alessandra Clemente, insieme agli uffici competenti.