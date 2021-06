Crolla parete di un'abitazione: paura a Pianura (VIDEO)

I residenti hanno avvertito prima un boato e poi hanno visto precipitare calcinacci da un appartamento al settimo piano di un palazzo di via Padula. Non risultano feriti

Pirma il boato, poi il crollo. Paura in via Padula, a Pianura, quando l'intera parete di un appartamento al settimo piano si è sgretolata precipitando in strada. Fortunatamente, non risultano feriti, ma per i passanti sono stati attimi di terrore. Il video che pubblichiamo è stato postato sulla pagina Facebook 'Sei di Pianura se...'.

Tanti i commenti dei cittadini al post. "Chi poteva immagginare che si staccasse un intera parete di camera d'aria ? La ditta che fa' ristrutturazioni? Ho chi ha fatto quel muro senza cemento?" scrive Vincenzo. "I palazzi vanno ristrutturati ci si lamenta che non ci sono i soldi poi scappa il morto e si piange", invece, il commento di Valeria.

Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco. Non sono ancora chiari i motivi del crollo.